Москва, 2 августа, 2019, 10:45 — ИА Регнум. Законопроект, расширяющий пределы деятельности местных общественных объединений в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, внесло в Госдуму заксобрание Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM 2 августа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Сейчас местные общественные объединения вправе осуществлять свою деятельность исключительно в пределах территории одного муниципального образования.

Однако авторы отмечают необходимость учитывать организацию местного самоуправления в городах федерального значения и считают, что на внутригородских территориях такое ограничение необоснованно.

Депутаты предлагают определить территориальную сферу деятельности местных общественных объединений не границами муниципалитетов, а пределами территорий соответствующих административно-территориальных единиц городов федерального значения.