Красноярск, 2 августа, 2019, 10:17 — ИА Регнум. Федеральное бюджетное учреждение (ФБУ) «Авиалесоохрана» разработало предварительный прогноз пожарной опасности в российских лесах на август 2019 года.

Иван Слюсарев. Лесной пожар (фрагмент). 1947

Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, в Северо-Западном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах прогнозируется «повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности».

Что касается территорий, в СЗФО это вся Ленобласть, южная часть Карелии, западная часть Архангельской области, северо-западная часть Вологодской области, северная часть Псковской и Новгородской областей.

Уральский федеральный округ: западная часть ЯНАО, западная часть ХМАО, восточная часть Курганской области, южная часть Тюменской области.

Сибирский федеральный округ: западная часть Новосибирской области, южная часть Омской области, западная часть Алтайского края, северная часть Иркутской области, восточная часть Красноярского края.

Дальневосточный федеральный округ: северо-восточная часть Камчатского края, западная и центральная части Якутии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Сибирь и Дальний Восток объяты лесными пожарами. По данным Авиалесохраны, в Иркутской области 2 августа зарегистрированы лесные пожары на площади более 700 тысяч га, в Красноярском крае — на площади более 1,1 млн га, в Якутии — более 1,2 млн га. Также лесные пожары действуют в Бурятии, Хабаровском крае, на Камчатке, в Амурской области и Забайкальском крае.

За прошедшие сутки (1 августа) в России потушили 25 лесных пожаров на площади 6 866 га.

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