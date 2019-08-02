Москва, 2 августа, 2019, 10:15 — ИА Регнум. Заявление МИД Японии о визите председателя правительства России Дмитрия Медведева на Курилы — не протест, а «скорее выражение недовольства». Об этом заявили в посольстве РФ в Токио, передаёт ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

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В дипломатическом представительстве отметили, что получили представление от японской стороны, которое было отклонено посольством России в Токио.

«Протест японская сторона не заявляла, скорее это было выражение недовольства», — уточнили в российском посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД Японии назвал визит Медведева на Курилы «чрезвычайно прискорбным» событием и несовместимым с позицией Японии по южным островам Курильской гряды.

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