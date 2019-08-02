Токио, 2 августа, 2019, 10:13 — ИА Регнум. Посольство России в Токио отклонило представление Японии в связи с поездкой премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на южнокурильский остров Итуруп, сообщили 2 августа ТАСС в российском дипломатическом представительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Мы получили представление от японской стороны, которое было нами отклонено», — сообщили в посольстве.

В диппредставительсве отметили, что Япония не заявляла протест, скорее это было «выражение недовольства».

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 2 августа, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев прибыл на остров Итуруп южной группы Большой Курильской гряды.

В МИД Японии назвали поездку Медведева на Курилы «чрезвычайно прискорбным» событием и несовместимым с позицией Японии по южным островам Курильской гряды.

В свою очередь Медведев напомнил, что Курилы — это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область. Здесь не может быть поводов для беспокойства.

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