Благовещенск, 2 августа, 2019, 08:53 — ИА Регнум. На федеральной трассе «Амур» в Приамурье автолюбители встречают значительное количество военной плавающей техники, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Суконкин ИА REGNUM Плавающие машины ОСА-АКМ на федеральной трассе «Амур»

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После обращения губернатора Приамурья Василия Орлова за помощью к командующему Восточным военным округом генералу Геннадию Жидко, в районы области, страдающие от сильнейшего паводка, помимо спасателей МЧС вошли и воинские подразделения. Инженерно-сапёрные полки со своей вездеходной и плавающей техникой оказали значительную помощь в эвакуации пострадавших из территорий, отрезанных паводком. Железнодорожные подразделения обеспечили строительство защитных дамб в Белогорске и других районах.

В настоящее время на трассе «Амур» автолюбители отмечают движение колонн плавающих машин, в частности, не вооруженных боевых машин зенитно-ракетного комплекса ОСА-АКМ, которые обладают хорошей плавучестью и дорожной проходимостью. Специалисты подтверждают, что такие машины, конечно, могут при необходимости дополнить действия инженерных частей Восточного военного округа.

Ранее по железной дороге в район бедствия были переброшены гусеничные плавающие транспортёры ПТС-2.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутскую область для выполнения спасательных работ в затопленном Тулуне, прибыл первый сводный отряд Минобороны, оснащённый плавающими транспортёрами ПТС-2, способными перевозить большое количество людей.