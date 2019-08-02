Чебоксары, 2 августа, 2019, 07:37 — ИА Регнум. Глава Чувашии Михаил Игнатьев, который находится «в отпуске» и публично его имя фигурирует разве что в подписанных документах, вызывает повышенное публичное внимание. После его прибытия из клиники в Питере, где он по официальной версии проходил «плановое обследование», информационное молчание продолжает хранить главный рупор властей — портал органов власти Чувашии. Изредка информацию можно почерпнуть из Инстаграмма первого лица: так, 1 августа появился снимок, где Михаил Игнатьев в фитнес-браслете застыл в почти дружеском рукопожатии с неизвестным человеком, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Instagram.com Из инстаграмма главы Чувашии Михаила Игнатьева. На чей телефон сделан снимок?

Прибытие в Чебоксары 27 июля главы Чувашии Михаила Игнатьева осталось в фотоистории его Инстаграмма и незамеченным официальным порталом органов власти. Частично о том, как проводит внезапный «плановый отпуск» после «планового обследования» первое лицо республики, о чём в предыдущие годы зачастую рассказывала его пресс-служба (порой с фотоиллюстрациями), теперь официально можно узнать разве что из его Инстаграмма.

«Как всегда энергичные и позитивные люди на набережной. Волга — заряжает энергией!» — написано в соцсети 1 августа, а к посту приложен фотокадр, где Михаил Игнатьев здоровается с чебоксарцем возле мужского монастыря.

Данный снимок стал вторым после возвращения Михаила Игнатьев из Санкт-Петербурга. Первый был сделан в аэропорту Чебоксар после приземления самолёта.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июля стало известно о том, что глава Чувашии находится в клинике в Санкт-Петербурге. Появились слухи о том, что Михаила Игнатьева увезли на скорой помощи с форума регионов России и Белоруссии, проведена операция на сердце. Пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров опроверг эти домыслы, заявив, что Игнатьев находится в очередном отпуске и проходит «плановое обследование» в клинике.