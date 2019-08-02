* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Синджар, Ирак, 2 августа, 2019, 07:40 — ИА Регнум. Чиновники Иракского Курдистана опубликовали данные о количестве езидов, пострадавших от действий террористов в Синджаре с 2014 года. Об этом 1 августа сообщает Kurdistan.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Курдистана

Из 550 тыс. езидов, проживающих в Синджаре, порядка 360 тыс. человек вынуждены были покинуть свои дома и стать беженцами. 6 тыс. 417 человек были похищены, в настоящее время 3 тыс. 509 езидов уже спасены. 1 тыс. 293 человека погибли.

В результате действий ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) около 100 тыс. езидов покинули Ирак и переселились в Евросоюз, Соединенные Штаты или Канаду.

Напомним, езиды на протяжении столетий страдали от притеснений со стороны своих соседей, однако сумели сохранить свою уникальную религиозную идентичность, основанную на элементах христианства, зороастризма и ислама.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.