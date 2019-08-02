Южно-Сахалинск, 2 августа, 2019, 07:45 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании в Южно-Сахалинске по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке заявил, что его «достала ситуация» с недобросовестными подрядчиками.

Строительная площадка

«Проблема с подрядчиками, занижение цен на конкурсах — вообще эта ситуация, как говорят у нас, достала», — заявил Медведев.

По его словам, ранее он уже давал поручение по усилению ответственности в отношении недобросовестных подрядчиков. При этом речь идет не только об административной ответственности, но и о уголовной.

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Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев находится в Южно-Сахалинске с рабочим визитом. Он уже обсудил с временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко вопросы развития региона.

Также Медведев и врио главы области обсудили главные проблемы островного региона — ликвидацию аварийного жилья, строительство дорог и повышение транспортной доступности.

Сегодня, 2 августа председатель правительства Россииприбыл на остров Итуруп южной группы Большой Курильской гряды.

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