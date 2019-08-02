Благовещенск, 2 августа, 2019, 06:35 — ИА Регнум. Измерительный пост, находящийся в селе Поярково, фиксирует поднятие уровня воды в реке Амур с темпом 15 см в сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС РФ по Иркутской области Наводнение

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В 2013 году этот пост зафиксировал уровень Амура на отметке 833 см, в настоящее время специалисты отмечают уровень Амура на поярковском посту на отметке 575 см, и уровень продолжает расти.

В посёлке Иннокентьевка, находящимся на 100 км ниже по течению Амура, утром зафиксирован уровень воды в 818 см, в 2013 году здесь был зафиксирован уровень на отметке 1083 см. Повышение уровня Амура здесь происходит со скоростью 9 см в сутки.

В самом Благовещенске уровень Амура зафиксирован на отметке 507 см с динамикой роста 9 см в сутки. В период сильнейшего наводнения 2013 года здесь был отмечен уровень 822 см.

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Как сообщало ИА REGNUM, уровень реки Зея в районе населенного пункта Малая Сазанка утром 2 августа показал уровень 1052 см, что превышает уровень воды в Зее во время наводнения в 2013 году.