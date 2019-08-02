Южно-Сахалинск, 2 августа, 2019, 06:34 — ИА Регнум. 94 млрд рублей поддержки из федерального центра получат регионы Дальнего Востока за три года. Об этом в ходе рабочего визита в Южно-Сахалинск сообщил российский премьер Дмитрий Медведев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Средства пойдут на социальное развитие центров экономического роста в ДФО. Всего таких на Дальнем Востоке определено 58. Медведев предупредил, что деньги должны работать, а не простаивать.

В центрах экономического роста локализуются инвестиционные проекты, в том числе формируются территории опережающего развития.

«Не менее важно, чтобы были созданы условия для нормальной жизни. Это означает строительство детских садов, школ, больниц, благоустройство дворов и дорог. Здесь, скажем прямо, без поддержки государства не обойтись», — сказал Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер Медведев находится с рабочим визитом в Южно-Сахалинске. Он обсудил с врио губернатора Валерием Лимаренко вопросы развития региона. После островной столицы глава российского правительства посетит курильский остров Итуруп.