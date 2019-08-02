Новосибирск, 2 августа, 2019, 04:54 — ИА Регнум. Продолжительные дожди в Иркутской области ухудшили паводковую обстановку. Перед аэромобильной группировкой Сибирского спасательного центр, которая ранее была командирована в регион, поставлены новые задачи. Как рассказали ИА REGNUM в Главном управлении МЧС РФ по Новосибирской области, отряд спасцентра сейчас оказывает помощь органам местного самоуправления и населению Тулунского района.

ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Спасатели продолжают оказывать помощь населению Иркутской области

В городе Тулун вновь произошел подъём вод. Множество территорий остаются затопленными, в том числе участок федеральной трассы.

«Отряд спасцентра занимался эвакуацией граждан в пункты временного размещения. Сейчас доставляем гуманитарную помощь на лодках людям, которые отказались покидать свои дома, — рассказал командир аэромобильной группировки Сибирского спасательного центра МЧС России подполковник Дмитрий Конюков. — Кроме того, мы организовали лодочную переправу, поскольку одна часть города находится на вершине, а социально значимые объекты и больницы на другой стороне, а между ними всё затоплено».

Отряд спасцентра работает в Иркутской области больше месяца. И по словам спасателей, они готовы находиться в регионе столько, «сколько будет необходимо оказывать помощь пострадавшему от паводка населению».

Отметим, в Иркутской области продолжает действовать режим ЧС. По состоянию на 1 августа в 44 населённых пунктах области остаются подтопленными 1 786 домов, 2 522 приусадебных участка, четыре социально-значимых объекта, 19 участков автомобильных дорог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, наиболее сложная ситуация складывается в городе Тулун Иркутской области. Уровень воды в реке Ия составляет 1088 см при критической отметке в 700 см.

Власти пообещали компенсировать траты на аренду жилья тем, кто лишился домов из-за паводка. Размер выплат будет определятся документами найма. Однако, компенсация не будетт превышать 12 тыс. рублей.