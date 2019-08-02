Казань, 2 августа, 2019, 03:51 — ИА Регнум. Массовый мор пчёл, который идёт в регионах России с июня 2019 года и может продолжиться вплоть до конца августа, вызывает у экспертов опасения, что место сократившихся объёмов продукции займёт фальсификат. Директор ГБУ «Управление аквакультуры и пчеловодства республики Татарстан» Фаиз Динмухаметов в комментариях изданию Inkazan рассказал, что новые препараты, что используют для обработки полей, «держатся на растении до нескольких десятков дней» и наносят более сильный вред пчёлам, что ударит по количеству реализуемого мёда.

Мёд

Динмухаметов отметил, что в республике уголовные дела не возбуждались и документально подтверждённых фактов отравления пчёл инсектицидами не установлено, но в других регионах — это подтвердилось. Массовый мор пчёл, по мнению эксперта, ударит по количеству продаваемого мёда. Динмухаметов опасается, что в связи с этим в регион «могут завезти фальсификаты с южных регионов».

В Татарии, по предварительным данным, уже погибло порядка 2% от общего объёма пчелиного «поголовья». Резкого удорожания продукции пчеловодства в республике пока не отмечается, но пчеловоды не исключают этого. На открытых площадках Казани продукцию «с личной пасеки 2019 года» предлагают по следующим ценам: мёд цветочный (дикое разнотравье) 3 л — 1200 рублей, мёд лесной 3 л — 1500 рублей, мёд гречишный 3 л — 1400 рублей, мёд липовый 3 л — 1800 рублей, забрус 1 л, воск — 400 рублей, перга — 1600 рублей за кг, прополис — 3000 рублей за кг, пыльца — 1600 рублей за кг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские пчеловоды с июня 2019 года начали массово жаловаться на гибель пчелиных семей. Данные ЧП они связали с бесконтрольной обработкой полей пестицидами, надзорные функции за которой с Россельхознадзора сняли в 2011 году, но никакому другому ведомству не передали. По подсчётам Минсельхоза РФ, к концу июля 2019 года в стране погибли почти 40 тыс. пчелосемей. Это не предел, так как основной пик медосбора и развития пчелиного «поголовья» — июль-август. Среди пострадавших регионов — Башкирия, Чувашия, Татария, Удмуртия, Пензенская, Томская, Ростовская, Саратовская, Тамбовская, Липецкая области, Подмосковье, Алтайский край и другие регионы России. Далеко не во всех регионах России местные власти своим волевым решением выплачивают компенсацию за погибших пчёл, предлагая обращаться в суд и требовать ущерба с виновников.

Читайте также: Минсельхоз назвал новую причину массовой гибели пчёл в России