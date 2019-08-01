Минск, 1 августа, 2019, 23:45 — ИА Регнум. По итогам I полугодия 2019 года внешнеторговый товарооборот Белоруссии составил $34,5 млрд — на 2,6% меньше, чем в январе-июне 2018 года. Об этом сообщает в публикации оперативных данных Белстат.

Национальный статистический комитет Белоруссиии Внешнеторговый товарооборот Белоруссии в первом полугодии 2019 года

За январь-июнь 2019 года Белоруссия экспортировала товаров на $15,890 млрд (— 4,1% к аналогичному периоду прошлого года), импортировала на $18,618 млрд (-1,3%) и получила отрицательное сальдо внешней торговли: — $2,728 млрд (— $2,288 млрд за январь-июнь 2018 года).

Со странами ЕАЭС в I полугодии Белоруссия наторговала на $17,324 млрд (-3,9% к I полугодию 2018 года) и также с отрицательным сальдо: — $3,544 млрд.

Товарооборот с Россией за январь-июнь за тот же период снижен на 4,4% до $16,744 млрд, из которых белорусский экспорт составил $6,399 млрд и импорт $10,345 млрд, а сальдо вышло традиционно отрицательным: — $3,946 млрд.

Товарооборот Белоруссии с Евросоюзом рухнул на 11,3%, опустившись до $7,748 млрд. при этом сальдо для Белоруссии сложилось положительным на уровне $869 млн.

Напомним, Александр Лукашенко неоднократно требовал обеспечить «наращивание экспорта товаров и услуг темпами, опережающими рост импорта», требуя от МИД всячески этому способствовать. Он также запланировал рост ВВП на 4% в 2019 году, который за I полугодие вырос всего на 0,5%.