Новосибирск, 1 августа, 2019, 23:42 — ИА Регнум. Крупнейшая российская частная авиакомпания S7 Airlines временно вернула свое историческое название — «Авиакомпания «Сибирь» в рамках благотворительной акции по восстановлению сгоревших лесов Сибири. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Anna Zvereva Самолёт авиакомпании S7

Авиаперевозчик решил привлечь внимание к проблеме масштабных лесных пожаров в Сибири.

С сегодняшнего дня, 1 августа, 100 рублей с каждого проданного на сайте или в мобильном приложении компании авиабилета на рейсы по сибирским направлениям будут направляться на посадку деревьев.

Кроме того, на главной странице сайта авиакомпании появилась возможность принять участие в сборе средств на посадку деревьев через прямое перечисление. Можно перечислить бонусные мили со своего счета или оформить пожертвование в 100 рублей.

Также на сайте размещен счетчик, который показывает, сколько деревьев смогут посадить на собранные средства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сибири уже не первую неделю бушуют масштабные лесные пожары. Сейчас пламенем объяты почти 3 млн га тайги. Продукты горения распространяются на тысячи километров. К тушению пожаров уже привлечены все силы и средства МЧС, а также вооруженные силы России.