Лондон, 1 августа, 2019, 23:03 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть опустились до минимальных значений с начала лета после объявления президента США Дональда Трампа о новых пошлинах на китайские товары, 2 июля передает агентство Reuters.

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После объявления о пошлинах нефть марки Brent упала в цене до минимума в $60,02 за баррель — самого низкого уровня с 13 июня. Нефть WTI опустилась до 53,59 за баррель — самого низкого значения с 19 июня.

К настоящему моменту марка Brent восстановилась до $61,13 за баррель, WTI — до $54,51-за баррель. Процентное снижение обеих марок сейчас составляет больше 6%, до этого в ходе сессии — 7−8%, близко к «антирекорду» февраля 2015 года.

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