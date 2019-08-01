Ижевск, 1 августа, 2019, 22:18 — ИА Регнум. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии № 41 Федерального медико-биологического агентства (ФГБУЗ ЦГиЭ № 41 ФМБА России) в присутствии представителя Общественной палаты Удмуртии Сергея Пермякова провели отбор проб атмосферного воздуха и почвы в трёх населённых пунктах Камбарского района — в зоне защитных мероприятий (ЗЗМ) бывшего объекта уничтожения химического оружия (УХО), который готовится к перепрофилированию в комплекс переработки отходов I и II класса опасности, сообщили ИА REGNUM в правительстве Удмуртии.

Загрязнение воздуха

Мониторинг проводится с 2004 года. На территории каждого квартала общей площадью 87 кв. км отбираются и исследуются по десяткам параметров пробы воздуха, воды, почвы. В течение всего времени наблюдений не было зафиксировано случаев превышения уровня загрязнения окружающей среды.

Протоколы текущих исследований будут опубликованы на порталах Центра гигиены и Общественной палаты, ознакомиться с из результатом сможет любой желающий

Как сообщало ИА REGNUM, между тем в республике и регионах, где также планируется перепрофилирование объектов УХО в комплексы особо опасных отходов, уже неоднократно проходили митинги против создания опасных, по мнению граждан, объектов. Последний митинг в Удмуртии состоялся 25 июля в Ижевске. На порталах гражданских инициатив активисты собирают подписи под петициями с запретом строительства комплексов.

Читайте также: Митинги против комплексов опасных отходов прошли в Кирове и Ижевске