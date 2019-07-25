Ижевск, , 21:20 — REGNUM

Сегодня, 25 июля, согласованные митинги против перепрофилирования объектов по уничтожению мимического оружия (УХО) в комплексы переработки отходов I и II класса опасности прошли в Ижевске и Кирове. Причём ранее в этих городах митинги уже проводились неоднократно.

Так, в Кирове митинг против комплекса в поселке Мирный состоялся на площади Кирова. По данным организаторов, которыми выступили региональные отделения КПРФ, акция собрала около 500 человек и прошла без инцидентов, сообщает «Интерфакс-Поволжье».

В Ижевске митинг прошел у монумента Дружбы, как и ранее организованные мероприятия. Вновь на протестную акцию вышли жители не только Удмуртии, но и башкирского Нефтекамска, который находится в 20 км от планируемого комплекса в Камбарке. Здесь на митинг пришли около 300 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, также 25 июля митинг против комплексов переработки опасных отходов состоялся в Саратове.

Митингующие саратовцы держали в руках плакаты: «Нет ввозу ядовитых отходов в Поволжье», «Спасите — нас хотят убить», «Заводы смерти» — это скрытый геноцид народа России», «Росатому — золотые горы, нам — ядовитые», «Город Энгельс — против строительства завода в Горном».

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