Москва, 1 августа, 2019, 20:42 — ИА Регнум. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям с благодарностью отнеслись к предложению властей США о помощи в тушении масштабных лесных пожаров на территории Сибири и не исключают, что такой помощью воспользуются. Об этом сегодня, 1 августа, сообщил директор департамента международной деятельности МЧС России Владимир Соловьев.

Пресс-служба МЧС России Владимир Соловьев

Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину и предложил помощь в тушении масштабных природных пожаров в Сибири.

В МЧС заявили, что они очень благодарны американской стороны за предложение оказать помощь в тушении огня в тайге.

«При этом надо отметить, что в Сибири уже сейчас создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами. Но не исключаем возможности воспользоваться этим предложением», — сказал Соловьев.

Стоит отметить, что помощь других государств в ликвидации последствий стихийных бедствий — обычное дело. Так, российские спасатели помогали США в 2005 и 2012 годах при ликвидации последствий сильнейших ураганов «Катрина» и «Сэнди».