Могадишо, 1 августа, 2019, 19:27 — ИА Регнум. Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед объявил три дня траура в связи со смертью мэра Могадишо, 1 августа передает агентство Reuters.

Villasomalia.gov.so Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 1 августа стало известно о гибели в госпитале в Катаре мэра столицы Сомали Абдирахмана Омара Османа. Мэр Могадишо скончался от ранений, полученных в результате теракта.

25 июля Омар Осман стал жертвой атаки террориста-смертника «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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