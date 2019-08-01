Москва, 1 августа, 2019, 19:27 — ИА Регнум. Интеллектуальная транспортная система (ИТС) определила автомагистрали Москвы, наиболее часто используемые водителями при въезде в столицу из Моcковской области. Об этом сообщается 1 августа в микроблоге Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

Mos.ru Развязка Северо-Восточной хорды и шоссе Энтузиастов

«Больше всего автомобилей из Московской области заезжают в столицу с 7:00 до 8:00 часов», — говорится в сообщении.

В числе самых популярных направлений названы Ярославское и Новорижское шоссе, а также шоссе Энтузиастов.

Напомним, ранее в ЦОДД назвали наиболее загруженные магистрали на выезд из Москвы в преддверии выходных дней. Таковыми оказались Ленинский проспект, Ленинградское и Варшавское шоссе, проспект Маршала Жукова, Профсоюзная и Липецкая улицы, а также Волоколамское, Рублёвское, Дмитровское и Каширское шоссе.