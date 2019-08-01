Нью-Йорк, США, 1 августа, 2019, 17:17 — ИА Регнум. Фондовый рынок США начал торги четверга без серьезного изменения основных индексов, 1 июля передает агентство Reuters.

Henry Han Уолл-стрит

Из трех главных индексов Уолл-стрит только «высокотехнологичный» Nasdaq показал рост, Dow Jones и S&P изменились на сотые доли процента.

На открытии торгов индекс Dow Jones вырос на 15,59 пункта (0,06%), до 26 879,86 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,06 пункта (менее 0,01%), до 2980,32 пункта, индекс Nasdaq вырос на 15,14 пункта (0,19%), до 8190,56 пункта.

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