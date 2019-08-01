Москва, 1 августа, 2019, 16:37 — ИА Регнум. Глава Совета муфтиев России (СМР) Равиль Гайнутдин призвал верующих мусульман молиться о ниспослании дождя во время пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока.

Дарья Антонова ИА REGNUM Равиль Гайнутдин

«Сегодня, в преддверии наступления месяца Зуль-хиджа (в этом месяце совершается хадж) и священной пятницы призываю руководителей местных религиозных общин, а также имамов мечетей совершить завтра молитву «Истиска» и вознести дуа (мольбу) о ниспослании Всевышним благодатного дождя», — говорится в обращении муфтия, опубликованном на сайте СМР.

Он выразил обеспокоенность, что лесные пожары могут стать «трагедией планетарного масштаба».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, площадь лесных пожаров достигла порядка 3 млн га. Для борьбы с лесными пожарами в Красноярском крае и Иркутской области ФБУ «Авиалесоохрана» искусственно вызывает дожди. Процесс образования дождей должен инициировать запуск в облачные системы пиропатронов с йодистым серебром.

Также шаманы коренных малочисленных народов Югры и других регионов России начали проводить обряды по вызову дождя, чтобы потушить лесные пожары в Сибири.