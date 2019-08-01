Неаполь, Италия, 1 августа, 2019, 15:55 — ИА Регнум. За 15 лет с 2002 по 2017 годы из южных регионов Италии эмигрировало больше граждан, чем приехало в эти регионы мигрантов, передает в четверг, 1 августа, информагентство Askanews со ссылкой на экспертное исследование Svimez.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Только в 2017 году юг Италии покинули более 132 тысяч человек, из которых 66 тысяч — молодые люди, каждый третий — с высшим образованием.

Всего за эти 15 лет южные регионы страны покинули более 2 миллионов граждан, а переехали сюда лишь около 1,15 миллиона человек. Население Италии — около 60 миллионов человек.