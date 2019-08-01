Москва, 1 августа, 2019, 15:48 — ИА Регнум. США решили наложить санкции на компании, которые занимаются закупками и распределением продуктов для граждан Венесуэлы в обход наложенных на эту страну санкций. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Ещё один пример реального давления и шантажа. И, главное, за что эти компании были внесены в соответствующие списки? За закупки и распределение продуктов по программам социальной помощи населению в обход санкций. То есть вот она, реальная забота о венесуэльском народе», — заявила Захарова.

24 июля минфин США в связи с этим внес в санкционный список 10 граждан Венесуэлы и Колумбии, а также 13 компаний из разных стран мира — Китая, Колумбии, ОАЭ, Панамы и Турции.

Меры Вашингтона не ограничиваются курсом на экономическое удушение, отметила официальный представитель МИД РФ.

«Всё чаще американские самолёты-разведчики совершают свои провокационные полёты у границ Венесуэлы, вынуждая национальные ВВС реагировать», — добавила Захарова.