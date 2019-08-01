Москва, 1 августа, 2019, 14:57 — ИА Регнум. В 2018 году Роскосмос провел пусков столько же, сколько примерно за I полугодие 2019 года. Об этом сегодня, 1 августа, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин доложил президенту России Владимиру Путину, сообщается на сайте Кремля.

Старт ракеты Союз 2.1

По словам Рогозина, всего в 2019 году планируется около 40 пусков в космос. Это будет зависеть от готовности наших партнёров по нагрузкам и по космическим аппаратам.

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«В 2020 году на космодроме Восточный запланировано как минимум четыре пуска, а дальше по нарастающей. Вся инфраструктура там готова к запускам», — отметил глава Роскосмоса.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин представил президенту РФ Владимиру Путину антропоморфного робота. Космический «аватар» будет использоваться для выхода в открытый космос.

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