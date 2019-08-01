Екатеринбург, 1 августа, 2019, 14:35 — ИА Регнум. В Екатеринбурге задержан и находится под подпиской о невыезде гражданин, подозреваемый в заведомо ложном сообщении о готовящемся теракте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ городского УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Телефонный террор

Сообщение о возможном минировании магазина алкогольной продукции по улице Грибоедова поступило 30 июля в 20:00 по местному времени. На место выехали сотрудники полиции и сапёры. Из магазина эвакуировали 15 человек, а по находящимся рядом улицам ограничили движение транспорта и пешеходов. К счастью, взрывчатки обнаружено не было.

Вскоре злоумышленника задержали по горячим следам. Им оказался местный житель, который ранее трижды привлекался к уголовной ответственности за лжеминирование: ему назначали штрафы и один раз он отбывал шестимесячный срок лишения свободы.

По факту заведомо ложного сообщения о минировании возбуждено уголовное дело.

Отметим, что задержанный полностью признал свою вину.