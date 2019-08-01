Москва, 1 августа, 2019, 13:55 — ИА Регнум. В современном мире ни одна страна, кроме США, не является в полной мере суверенной, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 1 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя перспективы дедолларизации российской экономики.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

«Вокруг достаточно много государств с устойчивой валютой, — сказал Делягин. — Я понимаю, что вести торговлю, скажем, в турецких лирах — это риск, так как турецкая лира ещё более неустойчива, чем российский рубль. Но есть швейцарские франк, есть евро. До Brexit таким был британский фунт. Можно найти и другие валюты. Если торговля будет вестись в других валютах, это будет большая выгода для соответствующих стран, и, стало быть, с этих стран мы должны получить какие-то выгоды. Это с тактической точки зрения. Со стратегической точки зрения, на сегодняшний день ни одна страна не является в полной мере экономически суверенной, кроме США, так как все их валюты в итоге основаны на долларе США. Привязаны к доллару США».

Если Россия, по словам Делягина, хочет быть независимой на деле, а не на словах, и сама определять свою судьбу, то она должна эмитировать рубли по потребностям своей экономики и основывать рубль на золоте, а не на чужой валюте. Экономист подчеркнул, что речь не идёт о возвращении к золотому стандарту, потому что золотой стандарт ограничивает кредит, а о том, чтобы международные резервы РФ были не в долларах и валютах, привязанных к доллару, а в золоте.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам главы департамента министерства финансов РФ по контролю за внешними ограничениями Дмитрия Тимофеева, подключение к долларовой банковской системе даёт возможность торговать практически со всем миром, поскольку почти во всех странах есть развитая система корреспондентских счетов в долларах.