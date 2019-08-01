Чита, 1 августа, 2019, 13:34 — ИА Регнум. Подписано распоряжение правительства РФ о предоставлении Забайкалью более 76 млн рублей на обеспечение людей оборудованием для приёма цифрового сигнала телевидения. Об этом сегодня, 1 августа, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании об основных мерах по социально-экономическому развитию Забайкальского края в Чите, сообщается на сайте правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

В перечень оборудования входят комплекты спутникового телевидения в районах Забайкалья, которые находятся вне зоны охвата «цифрой».

«Это важная гарантия того, чтобы не допустить цифрового разрыва. Нужно, чтобы все люди независимо от того, где они живут, могли получать информацию из источников, универсальных для всей России», — отметил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что ключевой проект в Забайкалье — Удоканское месторождение меди, оно одно из крупнейших в мире.

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