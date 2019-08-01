Чита, , 13:01 — REGNUM

Ключевой проект в Забайкалье — Удоканское месторождение меди, оно одно из крупнейших в мире, заявил сегодня, 1 августа, премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании об основных мерах по социально-экономическому развитию Забайкальского края в Чите, сообщается на сайте правительства РФ.

Hа совещании об основных мерах по социально-экономическому развитию Забайкальского края Government.ru

Медведев уточнил, месторождение было разведано, как известно, в советское время. Но приступить к его разработке и строительству горно-металлургического комбината так и не удалось.

По его мнению, благодаря режиму ТОР можно снизить финансовую нагрузку на проект, реализовать его в более короткие сроки.

«Интеграция Забайкалья с Дальним Востоком даёт возможность реализовывать здесь и план социального развития центров экономического роста. Правительство выделило на эти цели 9,4 млрд рублей на период 2019—2021 гг.», — отметил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что развитие Забайкальского края требует общегосударственного внимания ввиду накопившихся проблем.

Читайте также: Медведев: Развитие Забайкалья требует общегосударственного внимания