Симферополь, 1 августа, 2019, 12:40 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал «взять штурмом» главный офис мобильного оператора МТС, повысившего тарифы на полуострове. Об этом он заявил 31 июля на совещании в Керчи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксенов

«Выясним, кто там такие умники, которые решили Крым наказать, и за что. Поверьте, заявлюсь к ним в центральный офис, поговорим. Решили загнать крымчан в жёсткие рамки? МТС? Возьмём их офис штурмом, не переживайте!» — пообещал Аксёнов.

Ранее мобильный оператор уведомил крымских абонентов об изменении условий обслуживания на тарифе «Супер МТС». При этом владельцы сим-карт, приобретённых на полуострове, не имеют возможности сменить этот тариф. Глава Крыма Сергей Аксёнов заверил общественность в том, что попросит президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию.