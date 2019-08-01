Москва, 1 августа, 2019, 12:16 — ИА Регнум. Жители России назвали основные факторы и риски возникновения и развития онкологических заболеваний. На первом месте — плохая экология (67%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Цитата из м/ф «Это Совсем не про то». Реж. Александр Федулов. 1984. СССР Плохая экология

Также причиной возникновения рака может стать курение (36%) и нездоровое питание (36%), а также плохая наследственность (30%). По мнению 23%, повысить риск онкологического заболевания может употребление алкоголя.

Лечить рак помогает иммунотерапия. Более половины граждан РФ (52%) никогда не слышали и ничего не знают о таком методе лечения.

Опрос проведен 20−21 июля 2019 года. В опросе приняли участие 3200 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 1,8%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России самый распространенный вид онкологического заболевания — рак молочной железы (33%), на втором месте — рак желудка (25%), на третьем — рак лёгкого (24%).

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