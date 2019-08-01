Москва, 1 августа, 2019, 11:52 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») подсчитал, сколько потребовалось бы денег на тушение пожаров в Якутии в самом начале «сезона».

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

Говоря о Якутии, Тумусов отметил, что все леса разделены на «зону охраны» (где пожары должны тушить) и «зону контроля» (пусть горит), на территории региона тушить должны только на 10% территории.

«Всего в Якутии 255 миллиона гектаров лесов. Но только 24 миллиона из них — это зона охраны. Именно за эти 24 миллиона республика отвечает. Вернее, хотела бы отвечать, но «денег нет», — рассуждает парламентарий в Facebook.

Для охраны от огня нужен 1 миллиард и 200 миллионов рублей, а выделено федеральным центром только 228 миллионов, то есть шестая часть от необходимого, указал Тумусов.

«Давайте посчитаем. На то, чтобы тушить всю территорию Якутии (не сейчас, когда дело уже запущено, а изначально), необходимо, очень грубым подсчетом, более 12 миллиардов рублей. Много? — Да. Но что дороже — человеческие жизни (потому что смог сокращает их стремительно) или деньги?» — пишет он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») обратился к главе минздрава Якутии Елене Борисовой с просьбой предоставить информацию о загрязнении воздуха.