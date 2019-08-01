Екатеринбург, 1 августа, 2019, 11:57 — ИА Регнум. В Екатеринбурге решат судьбу фиктивного учредителя одной из коммерческих организаций города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

(сс) qimono Суд

Гражданин 1992 года рождения согласился стать зицпредседателем за 15 тысяч рублей. Предложение пришло ему в социальной сети. Человек открыл на своё имя юрлицо и числился учредителем и руководителем данной структуры.

Сама организация была зарегистрирована, чтобы получить деньги за подписание регистрационных документов и за открытие банковских счётов.

Прокуратура выявила, что председатель является лишь зицпредседателем. Теперь лжеучредителю грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты за период от семи до 12 месяцев, или же исправительные работы на срок до двух лет.

Ранее в Эстонии обнаружили почти 1300 зицпредседателей. Они были связаны с 1573 предприятиями.