Москва, 1 августа, 2019, 11:36 — ИА Регнум. Большинство жителей России (70%) сталкивались с онкологическими заболеваниями в своём окружении — раком болели их знакомые или родственники. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Больничный коридор

Чаще об этом заявляют женщины (76%), люди в возрасте 35−44 лет (76%) и 45−59 лет (76%). 4% опрошенных лично был поставлен диагноз «онкология».

Никогда не сталкивались с онкологическими заболеваниями 27 граждан РФ, в основном мужчины (35%) и молодёжь в возрасте 18−24 лет (49%).

Более половины респондентов (56%) считают, что все виды рака одинаково трудноизлечимы.

Опрос проведен 20−21 июля 2019 года. В опросе приняли участие 3200 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,8%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России врачам будут выдавать премию за выявление у пациента во время диспансеризации онкологического заболевания. Соответствующие правила разрабатывает Минздрав РФ.

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