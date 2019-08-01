Москва, 1 августа, 2019, 11:18 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов («Справедливая Россия») обратился к главе минздрава Якутии Елене Борисовой с просьбой предоставить информацию о загрязнении воздуха.

Смог

«Прошу предоставить мне информацию о состоянии атмосферного воздуха в Якутске, Верхоянске, Вилюйске, Среднеколымске, Мирном, Алдане и Нерюнгри с 01.07.2019 по 31.07.2019 и за аналогичный период 2018 и 2017 годов», — говорится в депутатском запросе на имя главы минздрава региона.

Парламентария интересует, было ли превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

Аналогичный запрос направлен на имя главы ФГБУ «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Людмилы Мурашко.

«Конечно, это только первое приближение, необходимо смотреть на долгосрочные последствия, но многое будет понятно уже из этих данных: соотношения задымленности и статистики госпитализации и смертности. По итогам можно будет с аргументами в руках требовать увеличения финансирования охраны лесов от огня», — отметил Тумусов.