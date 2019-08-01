Москва, 1 августа, 2019, 10:37 — ИА Регнум. В Госдуме с осторожным оптимизмом восприняли предложение президента США Дональда Трампа о помощи в тушении лесных пожаров в Сибири, передает корреспондент ИА REGNUM 1 августа.

Дональд Трамп

«Звонок Трампа Путину и предложенная помощь в борьбе с пожарами в Сибири говорит о том, что предыдущие заявления американского лидера о желании «поладить» — не блеф. Благородный жест Трампа действительно повышает шансы на нормализацию российско-американских отношений», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Очевидно, президент США чувствует большую свободу действий на российском направлении на фоне меняющейся внутриполитической ситуации, констатирует парламентарий.

«Но пока все же остаюсь на позициях осторожного оптимизма. Насколько слова американского президента будут соответствовать делам, покажет только время», — сказал депутат.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. В ходе разговора Трамп предложил помощь в борьбе с лесными пожарами.