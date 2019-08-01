Абакан, 1 августа, 2019, 10:28 — ИА Регнум. В Хакасии в ближайшие дни температура воздуха поднимется выше +30°С. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 августа в республиканском управлении по ГО, ЧС и ПБ, ссылаясь на прогнозы синоптиков.

Фёдор Васильев. Летний жаркий день. 1869

Жителей республики просят соблюдать меры безопасности.

Кроме того, по информации управления, из-за жары в Хакасии пожарная опасность может повыситься до высоких классов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на землях лесного фонда Хакасии с начала 2019 года зарегистрировано 23 лесных пожара на площади 416,9 га.

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