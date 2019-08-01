Чита, 1 августа, 2019, 10:00 — ИА Регнум. Режим свободного порта Владивосток может быть распространен на территорию Читы и на поселок Забайкальск. Об этом сегодня, 1 августа, премьер-министра Дмитрия Медведева попросил врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов, передаёт ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Медведев пообещал проработать вопрос распространения режима свободного порта Владивосток на территорию Читы.

«Дам поручение максимально тщательно проработать этот вопрос», — заверил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Забайкалья должен быть сбалансированным. Такое поручение дал премьер-министр Дмитрий Медведев врио губернатора Забайкалья Александру Осипову в ходе рабочей поездки в регион.

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