Чита, , 09:47 — REGNUM

Бюджет Забайкалья должен быть сбалансированным, чтобы федеральным властям не приходилось постоянно оплачивать основные расходы края. Такое поручение дал премьер-министр Дмитрий Медведев врио губернатора Забайкалья Александру Осипову в ходе рабочей поездки в регион.

Медведев отметил, что «в последние годы Забайкальский край попал в очень сложное положение. Были объективные причины и субъективные».

«В любом случае общая сбалансированность должна быть достигнута, это абсолютно очевидно. Тем более, что край очень богатый», — подчеркнул Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Дмитрий Медведев 1 августа находится с рабочей поездкой в Чите. 2 августа он посетит Сахалинскую область.

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