Карабудахкентский район, Дагестан, 1 августа, 2019, 09:32 — ИА Регнум. Крупный град, обрушившийся на ряд населенных пунктов Карабудахкентского района Дагестана, нанёс серьезный урон урожаям местных аграриев и повредил частные дома. В ряде сел стихия спровоцировала обильные паводки и сход селей, сообщили ИА REGNUM 1 августа в пресс-службе районной администрации.

rohrspatz Град

Местные чиновники вместе с сотрудниками МЧС выехали в населенные пункты Губден, Доргели и Какашура, которые больше остальных пострадали от непогоды. Для оценки нанесённого ущерба и ликвидации последствий града при администрации района создана комиссия.

В пресс-службе МЧС Дагестана уточнили, что ливни с градом не нарушили системы жизнеобеспечения. Жертв и пострадавших среди населения нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля сильный циклон с дождем и снегом практически полностью уничтожил урожай жителей села Чираг Агульского района Дагестана. Непогода также повредила дома и местные дороги.