Агульский район, Дагестан, , 16:04 — REGNUM

Сильный циклон с ливневым дождем и снегом обрушился на село Чираг в Агульском районе Дагестана. Жители населённого пункта практически полностью лишились урожая, для которого непогода оказалась губительной, сообщили ИА REGNUM 10 июля в пресс-службе районной администрации.

Непогода также повредила дома и дороги. Ущерб от стихии устанавливает комиссия из представителей МЧС Дагестана и местных чиновников. Спасатели помогают сельчанам устранять последствия непогоды.

В ходе совещания с участием должностных лиц главного управления МЧС Дагестана и руководителей основных структур района врио главы муниципалитета Закир Каидов дал поручения по ликвидации последствий стихии. Он также отметил, что Чирагцам должна быть оказана разноплановая помощь, в том числе и финансовая.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее летние ливни также обрушились на ряд горных районов Дагестана. Так, в ночь на 12 июня сильный дождь в Ахтынском районе привёл к сходу селевого потока. В ряде сел оказались затоплены жилые дома и повреждены здания учреждений, в том числе одной школы. Также пострадали сельхозугодия и приусадебные хозяйства.

Спустя две недели сильный дождь с градом прошёлся по Кайтагскому, Кизлярскому, Шамильскому и Магарамкентскому районам Дагестана. Произошло отключение электричества в 11 населённых пунктах, жители пяти из них на время остались и без газа.

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