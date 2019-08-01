Чита, 1 августа, 2019, 08:31 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего развития «Забайкалье».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Планируется, что в ТОР «Забайкалье» войдут 24 района Забайкальского края, включая Читу. Создание ТОР обеспечит региону не менее 9 тыс. новых рабочих мест.

В развитие ТОР привлекут более 196 млрд рублей частных инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Дмитрий Медведев, который сегодня, 1 августа, с рабочей поездкой находится в Чите, осмотрел лесопожарную технику, выставленную на площади Ленина.

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