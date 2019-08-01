Чита, , 08:13 — REGNUM

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, который сегодня, 1 августа, с рабочей поездкой находится в Чите, осмотрел лесопожарную технику, выставленную на площади Ленина. Как пишет ИА «Чита.Ру», осмотр проходил при сильном задымлении.

Дмитрию Медведеву продемонстрировали 13 УАЗов, 14 пожарных машин, трактора, бульдозеры и другую технику.

Отметим, что выставлять новую лесопожарную технику в Чите начали сегодня ночью, перед приездом премьер-министра РФ.

По данным пресс-службы губернатора региона, всего в Забайкалье в 2019 году поступило 72 спецавтомобиля по нацпроекту «Экология».⠀