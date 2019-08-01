Москва, 1 августа, 2019, 07:59 — ИА Регнум. Председатель правительства Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки на Дальний Восток возможно посетит южную часть Курильских островов, передает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга на пресс-конференции заявил, что правительство Японии ответит на поездку Медведева на Курилы, «если таковая состоится, надлежащим образом».

По его мнению, поездка официальных российских лиц на южную часть Курильских островов «противоречит позиции правительства Японии».

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Дмитрий Медведев 1 и 2 августа совершит рабочую поездку в Дальневосточный федеральный округ (ДФО).

Читайте также: Медведев прибыл в Читу