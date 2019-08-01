Биробиджан, 1 августа, 2019, 08:00 — ИА Регнум. В Еврейской автономной области закрыли выезд в сопредельный Китай по Амуру в связи с паводком. Запрет касается грузовых перевозок в пункте пропуска Амурзет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Жан-Батист-Камиль Коро. Паводок

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В пункте пропуска Амурзет пока разрешены пассажирские перевозки. Ежедневно вода поднимается в среднем на 40 см. Ожидается, что грузовые перевозки будут возобновлены не ранее, чем через две недели.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке ухудшается паводковая ситуация. Особенно тяжелая обстановка в Амурской области. Там предварительный ущерб от потери урожая превысил 1,5 млрд рублей. Под воду уходит город Белогорск. Затоплены поселения, дороги, повреждены ЛЭП.