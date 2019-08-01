Благовещенск, 1 августа, 2019, 04:51 — ИА Регнум. Село Молчаново в Амурской области затопило водами разбушевавшейся реки Зеи. Дамба не выдержала напора воды. В своей беде селяне и поселковые власти винят жадного бизнесмена, который до последнего не давал песчано-гравийную смесь с принадлежащего ему участка и шантажировал сельсовет. Время было упущено, вода пошла в село, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вебер Яков Яковлевич. Наводнение. 1926

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Несколько дней назад, пытаясь защитить село от затопления, власти села Молчаново Мазановского района решили набирать песчано-гравийную смесь для укрепления береговой линии на участке, принадлежащем бизнесмену из Благовещенска. По словам местных властей, предприниматель немедленно начал чинить препятствия.

Село Молчаново стоит прямо на берегу реки Зеи. Из-за стремительно ухудшающейся паводковой ситуации комиссия по предупреждению ЧС приняла решение укреплять береговую линию — строить дамбу длиной примерно 1,5 км. Только это и могло защитить село от большой воды.

Ближайший к селу участок принадлежит бизнесмену из Благовещенска. С него и решили брать необходимый материал.

Как сообщили в КЧС ИА Амур. Инфо, у властей есть такие полномочия в чрезвычайных ситуациях.

28 июля люди насыпали дамбу с 8 часов утра, без перерыва, 29 июля продолжили работы, стараясь успеть — вода продолжала прибывать.

Но в 6 часов вечера примчался собственник участка. Бизнесмен, по словам местных властей, перекрыл выезд КАМАЗам — поставил свой джип посреди дороги, принялся скандалить.

«Понимаете, у нас же ещё была эвакуация. Тут была и прокуратура, и соцзащита, полиция. Я была очень занята, у меня не было времени скандалить с этим человеком», — рассказала и.о. главы села Татьяна Аникина.

Как объяснили в сельсовете, участок, принадлежащий бизнесмену, относится к землям сельхозназначения. В 2017 году бизнесмен обращался в сельсовет с просьбой перевести земли в категорию промышленного назначения. Но на общественных слушаниях селяне проголосовали против. Местных жителей поддержали и депутаты.

Татьяна Аникина «И когда мы пытались спасти село и нужен был песко-гравий, владелец участка, в присутствии сотрудника МЧС, поставил мне условие: «Если ты мне сейчас пишешь гарантийное письмо, что земли будут переведены в земли производства, я дам разрешение на вывоз гравия». Он вызвал следственную группу. Приехал начальник полиции Мазановского района. Они вместе стали бизнесмену объяснять, что сейчас ЧС, что власти села имеют право делать всё, чтобы спасти село. Но бизнесмен ничего не хотел слушать только кричал: «Вы воруете с моей земли!». Своим поведением он остановил работы с 6 вечера до 12 ночи».

Когда к главе сельсовета прибежали люди и сказали, что начинает сочиться вода, что недоделанную дамбу вот-вот прорвет, Татьяна Аникина приказала, чтобы работы продолжили, не слушая бизнесмена. Другого выхода не было. Но время было упущено. Недоделанную дамбу прорвало.

Факт шантажа, а также последствия, к которым привело поведение бизнесмена, отражены в протоколе КЧС.

Из-за жадного предпринимателя затоплены 10 приусадебных участков. Причём не только в Молчаново, но и в соседней деревне Поповке. Затоплена улица, живущие на ней люди отрезаны от мира.

Сам бизнесмен убежден в собственной правоте и продолжает скандалить, теперь уже в форме переписки с сельсоветом и полицией.

Правоохранительные органы проводят проверку по его заявлению, в котором он опять требует либо возместить ему ущерб, либо перевести земли в разряд промышленных. Виновным в затоплении села он себя не считает. Он вообще считает себя самой пострадавшей стороной.

Как сообщало ИА REGNUM, Амурская область переживает сильнейший паводок. Затоплено 611 домов, эвакуировано 2 363 человека, серьёзная ситуация в Белогорске, где уровень реки Томь у города превысил максимум наводнения 2013 года — тогда максимальный уровень доходил до 230 см, а по данным на 31 июля 2019 года достиг уже 435 см, а гидрологи не исключают, что он поднимется выше 500 см.