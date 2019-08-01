В Приамурье затопило село: жадный бизнесмен не дал достроить дамбу
Благовещенск, 1 августа, 2019, 04:51 — ИА Регнум. Село Молчаново в Амурской области затопило водами разбушевавшейся реки Зеи. Дамба не выдержала напора воды. В своей беде селяне и поселковые власти винят жадного бизнесмена, который до последнего не давал песчано-гравийную смесь с принадлежащего ему участка и шантажировал сельсовет. Время было упущено, вода пошла в село, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Несколько дней назад, пытаясь защитить село от затопления, власти села Молчаново Мазановского района решили набирать песчано-гравийную смесь для укрепления береговой линии на участке, принадлежащем бизнесмену из Благовещенска. По словам местных властей, предприниматель немедленно начал чинить препятствия.
Село Молчаново стоит прямо на берегу реки Зеи. Из-за стремительно ухудшающейся паводковой ситуации комиссия по предупреждению ЧС приняла решение укреплять береговую линию — строить дамбу длиной примерно 1,5 км. Только это и могло защитить село от большой воды.
Ближайший к селу участок принадлежит бизнесмену из Благовещенска. С него и решили брать необходимый материал.
Как сообщили в КЧС ИА Амур. Инфо, у властей есть такие полномочия в чрезвычайных ситуациях.
28 июля люди насыпали дамбу с 8 часов утра, без перерыва, 29 июля продолжили работы, стараясь успеть — вода продолжала прибывать.
Но в 6 часов вечера примчался собственник участка. Бизнесмен, по словам местных властей, перекрыл выезд КАМАЗам — поставил свой джип посреди дороги, принялся скандалить.
«Понимаете, у нас же ещё была эвакуация. Тут была и прокуратура, и соцзащита, полиция. Я была очень занята, у меня не было времени скандалить с этим человеком», — рассказала и.о. главы села Татьяна Аникина.
Как объяснили в сельсовете, участок, принадлежащий бизнесмену, относится к землям сельхозназначения. В 2017 году бизнесмен обращался в сельсовет с просьбой перевести земли в категорию промышленного назначения. Но на общественных слушаниях селяне проголосовали против. Местных жителей поддержали и депутаты.
Когда к главе сельсовета прибежали люди и сказали, что начинает сочиться вода, что недоделанную дамбу вот-вот прорвет, Татьяна Аникина приказала, чтобы работы продолжили, не слушая бизнесмена. Другого выхода не было. Но время было упущено. Недоделанную дамбу прорвало.
Факт шантажа, а также последствия, к которым привело поведение бизнесмена, отражены в протоколе КЧС.
Из-за жадного предпринимателя затоплены 10 приусадебных участков. Причём не только в Молчаново, но и в соседней деревне Поповке. Затоплена улица, живущие на ней люди отрезаны от мира.
Сам бизнесмен убежден в собственной правоте и продолжает скандалить, теперь уже в форме переписки с сельсоветом и полицией.
Правоохранительные органы проводят проверку по его заявлению, в котором он опять требует либо возместить ему ущерб, либо перевести земли в разряд промышленных. Виновным в затоплении села он себя не считает. Он вообще считает себя самой пострадавшей стороной.
Как сообщало ИА REGNUM, Амурская область переживает сильнейший паводок. Затоплено 611 домов, эвакуировано 2 363 человека, серьёзная ситуация в Белогорске, где уровень реки Томь у города превысил максимум наводнения 2013 года — тогда максимальный уровень доходил до 230 см, а по данным на 31 июля 2019 года достиг уже 435 см, а гидрологи не исключают, что он поднимется выше 500 см.