Кишинёв, 31 июля, 2019, 23:55 — ИА Регнум. Высший совет прокуроров Молдавии 31 июля единогласно утвердил назначение новым и.о. генпрокурора Дмитрия Робу. Как передает ИА REGNUM, это стало итоговым этапом назначения его на эту должность.

Presedinte.md Игорь Додон и Думитру Робу

Ранее кандидатуру Робу на должность и.о. генпрокурора выдвинул парламент, а президент Молдавии Игорь Додон подписал указ о его назначении.

До сих пор Дмитрий Робу был замглавы прокуратуры столицы Молдавии Кишинёва.

Напомним, прежний генпрокурор Молдавии Эдуард Харунжен 11 июля ушёл в отставку, однако назначил исполняющим обязанности генпрокурора одного из своих заместителей. Парламент Молдавии после этого изменил процедуру назначения и.о. генпрокурора, чтобы сменить его.

Генпрокурор — последняя их весомых фигур, являвшихся основой контроля олигарха Владимира Плахотнюка над политической и государственной системой Молдавии. Ранее в отставку подал весь состав судей Конституционного суда, помогавшего Плахотнюку узурпировать власть.