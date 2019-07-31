В Молдавии назначили нового и.о. генпрокурора
Кишинёв, 31 июля, 2019, 23:55 — ИА Регнум. Высший совет прокуроров Молдавии 31 июля единогласно утвердил назначение новым и.о. генпрокурора Дмитрия Робу. Как передает ИА REGNUM, это стало итоговым этапом назначения его на эту должность.
Ранее кандидатуру Робу на должность и.о. генпрокурора выдвинул парламент, а президент Молдавии Игорь Додон подписал указ о его назначении.
До сих пор Дмитрий Робу был замглавы прокуратуры столицы Молдавии Кишинёва.
Напомним, прежний генпрокурор Молдавии Эдуард Харунжен 11 июля ушёл в отставку, однако назначил исполняющим обязанности генпрокурора одного из своих заместителей. Парламент Молдавии после этого изменил процедуру назначения и.о. генпрокурора, чтобы сменить его.
Генпрокурор — последняя их весомых фигур, являвшихся основой контроля олигарха Владимира Плахотнюка над политической и государственной системой Молдавии. Ранее в отставку подал весь состав судей Конституционного суда, помогавшего Плахотнюку узурпировать власть.