Москва, 1 августа, 2019, 11:22 — ИА Регнум. Представители МЧС и ФГУП «РАДОН» вновь взяли пробы в зоне радиоактивного могильника в районе Москворечье-Сабурово, вдоль которого планируют построить Юго-Восточную хорду (ЮВХ) Москвы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил один из местных жителей, который выступает против строительства трассы.

Иван Шилов ИА REGNUM Радиация

По его словам, замеры радиационного фона делали на новых точках, которые ранее не обследовали.

«Приехали, чтобы замерить новые найденные точки, те, что на склоне у самой платформы. Сделали замеры, по их оборудованию самая «злая» ямка показала 140 микрорентген в час, были ямки с 50−70 микрорентген в час. Отправили им запрос, ждём документ на руки», — сообщил местный житель.

Как сообщало ИА REGNUM, противники ЮВХ обратились в МЧС с просьбой сделать замеры новых точек с повышенным радиационным фоном, которые обнаружили экологи.