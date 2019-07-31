Москва, 31 июля, 2019, 23:42 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Разговор состоялся по инициативе американской стороны. В ходе разговора Трамп предложил Путину содействие в борьбе с масштабными лесными пожарами в Сибири.

В свою очередь, российский лидер выразил Трампу искреннюю благодарность за столь внимательное отношение и предложение о помощи и поддержке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сибири бушуют невиданные ранее лесные пожары. Огнем охвачены около 3 млн га тайги. При этом огонь полыхает в труднодоступных и отдаленных районах и его несколько дней не тушили.