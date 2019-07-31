Вашингтон, 31 июля, 2019, 23:26 — ИА Регнум. Власти США ввели санкции против министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом сообщается на сайте министерства финансов США.

Bundesministerium für Europa, Integration und Äusseres Мохаммад Джавад Зариф

В американский чёрный список был внесен глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф.

Ему запрещен въезд на территорию США, и его активы, если такие имеются в американской юрисдикции, замораживаются.

Напомним, что США с приходом к власти Дональда Трампа восстановили режим санкций против Ирана и вышли из соглашения по иранскому атому. Конфронтация между двумя странами нарастает.